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Как защититься от мошенников ,  
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ЦБ рассказал, как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Чтобы оспорить кредит, который мошенники взяли на гражданина через «Госуслуги», нужно в первую очередь запросить свою кредитную историю, а потом — подать заявление в полицию и в банк. Об этом говорится в карточках-советах, которые в своем Telegram опубликовал Банк России.

ЦБ рекомендует запрашивать кредитную историю через «Госуслуги». Найти информацию о том, где именно хранится кредитная история, можно в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Однако если пользователь потерял доступ к своему аккаунту, он не сможет направить запрос через ЦККИ.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В этом случае специалисты рекомендуют выйти из ситуации двумя способами.

  • сделать запрос через сайт Банка России — если есть код субъекта кредитной истории;
  • или через любой банк, МФО, нотариуса, бюро кредитных историй, почтовое отделение — если такой код неизвестен.

После того, как место хранения кредитной истории станет известно, необходимо запросить там выписку — бесплатно это можно сделать два раза за календарный год.

Если кредит был действительно оформлен третьими лицами, ЦБ рекомендует как можно быстрее написать заявление, что договор заключен незаконно. После этого у кредитной организации нужно попросить провести внутреннее расследование, запросить реквизиты и подтверждающие документы. На втором экземпляре заявления нужно поставить отметку о его принятии.

Затем с этим заявлением следует обратиться в полицию, а его копию направить финансовой организации.

Чтобы подтвердить свою непричастность к займу, необходимо указать все обстоятельства, которые свидетельствуют об этом. Выданное в полиции уведомление также нужно направить финансовой организации — там должны ответить в течение 15 рабочих дней.

В качестве ответа займ либо аннулируют, либо откажут в просьбе. Если отказ был дан формально, ЦБ сам рассмотрит обращение. При этом, Банк России не может обязать организацию списать долг — сделать это можно только через суд, подав иск.

Чтобы защитить свой аккаунт от взлома, ЦБ рекомендует использовать сложные пароли, установить двухфакторную аутентификацию и контрольный вопрос, а также включить уведомления о входе.

В феврале в ЦБ рассказали, что граждане стали все чаще брать миллионные кредиты из-за мошенников. По славам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, кибермошенники похищают с помощью займов каждый четвертый украденный рубль.

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Центробанк мошенники кредит займы
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