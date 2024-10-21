ЦБ рассказал, как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит
Чтобы оспорить кредит, который мошенники взяли на гражданина через «
ЦБ рекомендует запрашивать кредитную историю через «Госуслуги». Найти информацию о том, где именно хранится кредитная история, можно в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Однако если пользователь потерял доступ к своему аккаунту, он не сможет направить запрос через ЦККИ.
В этом случае специалисты рекомендуют выйти из ситуации двумя способами.
- сделать запрос через сайт Банка России — если есть код субъекта кредитной истории;
- или через любой банк, МФО, нотариуса, бюро кредитных историй, почтовое отделение — если такой код неизвестен.
После того, как место хранения кредитной истории станет известно, необходимо запросить там выписку — бесплатно это можно сделать два раза за календарный год.
Если кредит был действительно оформлен третьими лицами, ЦБ рекомендует как можно быстрее написать заявление, что договор заключен незаконно. После этого у кредитной организации нужно попросить провести внутреннее расследование, запросить реквизиты и подтверждающие документы. На втором экземпляре заявления нужно поставить отметку о его принятии.
Затем с этим заявлением следует обратиться в полицию, а его копию направить финансовой организации.
Чтобы подтвердить свою непричастность к займу, необходимо указать все обстоятельства, которые свидетельствуют об этом. Выданное в полиции уведомление также нужно направить финансовой организации — там должны ответить в течение 15 рабочих дней.
В качестве ответа займ либо аннулируют, либо откажут в просьбе. Если отказ был дан формально, ЦБ сам рассмотрит обращение. При этом, Банк России не может обязать организацию списать долг — сделать это можно только через суд, подав иск.
Чтобы защитить свой аккаунт от взлома, ЦБ рекомендует использовать сложные пароли, установить двухфакторную аутентификацию и контрольный вопрос, а также включить уведомления о входе.
В феврале в ЦБ рассказали, что граждане стали все чаще брать миллионные кредиты из-за мошенников. По славам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, кибермошенники похищают с помощью займов каждый четвертый украденный рубль.
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов