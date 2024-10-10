Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМС

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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан, связанную с медицинскими документами, от нее пострадала московская пенсионерка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты представляются по телефону сотрудниками страховых компаний и сообщают потенциальной жертве о необходимости замены полиса ОМС. Затем просят продиктовать код из СМС, чтобы человек «попал в очередь» на замену документа.

Такое предложение от лжестраховщика недавно получила 66-летняя женщина. Она назвала мошеннику код, затем ей позвонили мошенники, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, персональные данные украдены, и уже были зафиксированы попытки снятия денег и получения кредитов. Женщина испугалась и перевела по указанию мошенников более 5 млн руб.

В прокуратуре напомнили, что, если по телефону просят сообщить код из СМС, нужно прекратить разговор, чтобы не стать жертвой мошенников.

Накануне МВД предупредило, что мошенники распространяют шпионское программное обеспечение под видом медицинских файлов.

На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем и агента шпионажа, который дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда.

Также МВД предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ) и пытаются получить код из СМС и другие личные данные. МВД напомнило, что сотрудники МФЦ не запрашивают код из СМС, и призвало граждан быть бдительными.