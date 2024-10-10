 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан, связанную с медицинскими документами, от нее пострадала московская пенсионерка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты представляются по телефону сотрудниками страховых компаний и сообщают потенциальной жертве о необходимости замены полиса ОМС. Затем просят продиктовать код из СМС, чтобы человек «попал в очередь» на замену документа.

Такое предложение от лжестраховщика недавно получила 66-летняя женщина. Она назвала мошеннику код, затем ей позвонили мошенники, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, персональные данные украдены, и уже были зафиксированы попытки снятия денег и получения кредитов. Женщина испугалась и перевела по указанию мошенников более 5 млн руб.

В прокуратуре напомнили, что, если по телефону просят сообщить код из СМС, нужно прекратить разговор, чтобы не стать жертвой мошенников.

МВД предупредило о кибермошенничестве с поддельными медицинскими файлами
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне МВД предупредило, что мошенники распространяют шпионское программное обеспечение под видом медицинских файлов.

На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем и агента шпионажа, который дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда.

Также МВД предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ) и пытаются получить код из СМС и другие личные данные. МВД напомнило, что сотрудники МФЦ не запрашивают код из СМС, и призвало граждан быть бдительными.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
полис ОМС прокуратура Москва мошенничество
Материалы по теме
МВД предупредило о кибермошенничестве с поддельными медицинскими файлами
Общество
МВД раскрыло новую схему мошенничества с поддельными приказами ФСБ
Общество
Мошенникам удалось оформить кредит в ₽4 млн на заключенного СИЗО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Мобильной «Алисе» дали новую нейросеть и научили создавать картинкиТехнологии и медиа, 15:12
ИСАА перевели на дистанционное обучения из-за случая кориОбщество, 15:05
«Экономия до ₽1 млн». Какую иномарку и как заказать из-за границыАвто, 15:00
Федерер и Роналду отреагировали на решение Надаля уйти из теннисаСпорт, 14:58
Глава Адыгеи сообщил о ликвидации последствий ночной атаки дроновОбщество, 14:55
Болгар поздравила Дурова видео с бывшей тюрьмой для опасных преступниковОбщество, 14:53
Ракурс на людей: как промышленники развеивают мифы о золотодобычеТренды, 14:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дом.РФ» перераспределил лимиты по семейной ипотекеНедвижимость, 14:53
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМСОбщество, 14:49
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии⁠Политика, 14:48
В Курской области сбили украинскую ракету и два дронаПолитика, 14:33
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:31
Организаторам пророссийских акций в Германии запретили въезд в странуПолитика, 14:25
Как взять под контроль выброс парниковых газовОтрасли, 14:23