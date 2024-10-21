Медведев предупредил об ударе по Вашингтону в ответ на угрозы Трампа

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

За атакой на Москву последует удар по Вашингтону, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X в ответ на реплику кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Он отметил, что ранее экс-президент США Дональд Трамп не поднимал на переговорах с Россией вопрос о возможном ударе по Москве и был «как шелковый». Но если планы удара по российской столице реальны, то ответный удар по Вашингтону не заставит себя ждать.

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», — написал Медведев.

Трамп 21 октября заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину «ударом по центру Москвы». По его словам, Трамп предупреждал. «Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы». Об этом американский политик рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.

Ранее Трамп не раз заявлял, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным и что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос об угрозе Трампа заявил, что Кремль не раскрывает содержание бесед, и пожаловался, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно в ходе предвыборной гонки.