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Выборы президента США ,  
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Медведев предупредил об ударе по Вашингтону в ответ на угрозы Трампа

Медведев: за атакой на Москву последует удар по Вашингтону
Сюжет
Выборы президента США
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

За атакой на Москву последует удар по Вашингтону, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X в ответ на реплику кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Он отметил, что ранее экс-президент США Дональд Трамп не поднимал на переговорах с Россией вопрос о возможном ударе по Москве и был «как шелковый». Но если планы удара по российской столице реальны, то ответный удар по Вашингтону не заставит себя ждать.

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», — написал Медведев.

Трамп 21 октября заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину «ударом по центру Москвы». По его словам, Трамп предупреждал. «Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы». Об этом американский политик рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.

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Дмитрий Медведев

Ранее Трамп не раз заявлял, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным и что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос об угрозе Трампа заявил, что Кремль не раскрывает содержание бесед, и пожаловался, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно в ходе предвыборной гонки.

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Дмитрий Медведев Дональд Трамп Вашингтон
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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