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Политика ,  
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Медведев назвал задачей России «ослабление и унижение Запада»

Медведев: человечеству грозит тотальная война до полного истребления
Цель России — распад США или появление противовеса, задачи — «максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы», заявил Дмитрий Медведев. Байден исключал стремление Вашингтона к войне с Москвой
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Задачи России остаются неизменными 160 лет — это «максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил о высказывании Федора Тютчева в 1864 году, в котором тот исключает союз с западными странами из-за их настроя против России и видит единственной политикой Москвы по отношению к странам Запада их разъединение. Так оппонент перестанет быть враждебным «по бессилию», а не «по убеждению», считал поэт.

«К сожалению, за прошедшие 160 лет ничего не изменилось. И задачи остаются прежними — максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель — господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром)», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также назвал целью России распад США или появление «полноценного противовеса», как это было во время существования СССР и Варшавского договора. «И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами глобального Юга», — считает зампред Совбеза.

По его словам, альтернативой такому балансу сил является «тотальная война до полного истребления человечества». В отсутствие противовеса США «мир не вытянет даже десятка лет», считает Медведев. «Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец», — заключил он.

Медведев счел слова Байдена о переговорах по ядерному арсеналу хамством
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Дмитрий Медведев
Президент США Джо Байден заявлял об отсутствии у Вашингтона стремлений воевать с Россией. Он назвал «краеугольным камнем американской безопасности» мир в Европе, который, по его словам, НАТО поддерживало в течение 75 лет. Договор стран Североатлантического альянса предусматривает защиту со стороны США в случае «нападения на союзника», подчеркнул глава государства.

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Россия Дмитрий Медведев Запад война противовес Европейский Союз США
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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