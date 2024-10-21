Кремль ответил на слова Трампа об угрозе ударить по центру Москвы

Песков пожаловался, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно в ходе предвыборной гонки

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Слова экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа об угрозах ударить по центру Москвы связаны с предвыборной кампанией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на финальной стадии предвыборной кампании «в США звучит очень много горячих эмоциональных заявлений».

Отвечая на вопрос, высказывал ли Трамп такие угрозы во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, Песков заявил, что Кремль не раскрывает содержание бесед. «Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную «гигиену» в данном случае не соблюдают. Ну это на их совести», — заявил он.

О том, что такие разговоры были, Дональд Трамп рассказал в интервью The Wall Street Journal. По его словам, Трамп предупреждал: «Я сказал: Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы».

Трамп не пояснил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, но отметил, что с Путиным у них сложились прекрасные отношения и российский президент «знает, что я [чертов] сумасшедший».

Экс-хозяин Белого дома не раз заявлял, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным и что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы. В Кремле на это ответили, что, когда Трамп был у власти, «особо ничего хорошего для России не делалось», но страны поддерживали диалог. Журналист Боб Вудворд в своей книге «Война», основанной на беседах с источниками и чиновниками Белого дома, писал, что с момента отставки с поста президента Трамп семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В Кремле это не подтвердили. В комментарии The New York Times Песков заявил, что «это типичная дезинформация в контексте предвыборной политической кампании».