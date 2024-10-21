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Военная операция на Украине ,  
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Гражданке Грузии заочно дали 13 лет за участие в боях на стороне Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Русудан Иванеишвили
Русудан Иванеишвили (Фото: Следком / Telegram)

Гражданку Грузии Русудану Иванеишвили в России заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ВСУ и объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Иванеишвили признали виновной по статье об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса). Как установило следствие, она добровольно для получения денежного вознаграждения вступила в «Грузинский национальный легион», который признан в России террористической организацией и запрещен.

СК считает основателем формирования гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили. Против него в России заведены дела о вербовке наемников и участии в вооруженном конфликте в этом качестве, а также о публичном возбуждении ненависти в отношении социальной группы военнослужащих. В феврале 2024 года его заочно арестовали. Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников «Грузинского легиона».

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«На территории тренировочных баз «Грузинского национального легиона» Иванеишвили прошла военную подготовку, после чего участвовала в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — добавили в СК.

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