Гражданке Грузии заочно дали 13 лет за участие в боях на стороне Украины

Русудан Иванеишвили (Фото: Следком / Telegram)

Гражданку Грузии Русудану Иванеишвили в России заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ВСУ и объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Иванеишвили признали виновной по статье об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса). Как установило следствие, она добровольно для получения денежного вознаграждения вступила в «Грузинский национальный легион», который признан в России террористической организацией и запрещен.

СК считает основателем формирования гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили. Против него в России заведены дела о вербовке наемников и участии в вооруженном конфликте в этом качестве, а также о публичном возбуждении ненависти в отношении социальной группы военнослужащих. В феврале 2024 года его заочно арестовали. Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников «Грузинского легиона».

«На территории тренировочных баз «Грузинского национального легиона» Иванеишвили прошла военную подготовку, после чего участвовала в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — добавили в СК.