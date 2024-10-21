Кремль указал, что Корея и США дают противоречивые данные о военных КНДР
Южная Корея и Пентагон делают разные и противоречивые сообщения о нахождении военных Северной Кореи в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что по вопросу о нахождении военных КНДР в России и планах об их участии в спецоперации на Украине нужно обращаться в Минобороны.
Ранее 21 октября в южнокорейский МИД вызвали посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о перемещении войск КНДР в Россию. Посол выслушал позицию республики и пообещал доложить о ней российскому руководству.
В то же время накануне глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военных в России.
Дискуссия об отправке северокорейских военных на Украину для поддержки России уже поднималась в 2022 году. Тогда речь шла о якобы переброске до 100 тыс. добровольцев. МИД России называл эти сообщения фейками.
Президент России Владимир Путин называл чушью заявления об участии военных КНДР и указывал на большое количество россиян, подписавших контракт с Минобороны. Сведения о их недавнем перемещении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел «очередной уткой».
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