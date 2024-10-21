 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за сообщений о войсках КНДР

Сюжет
Военная операция на Украине
Посла в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в южнокорейский МИД из-за сведений о перемещении войск КНДР в Россию. Их не подтвердил глава Пентагона. В Кремле называли это «очередной уткой»
Георгий&nbsp;Зиновьев
Георгий Зиновьев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о присутствии военных КНДР в России, сообщает МИД Южной Кореи.

«Мы занимаем твердую позицию, требуем немедленного вывода северокорейских войск и настоятельно призываем к прекращению соответствующего сотрудничества», — говорится в сообщении. В южнокорейском МИДе назвали текущую ситуацию «угрозой безопасности для международного сообщества» и указали на нарушения ряда резолюций Совбеза и Устава ООН.

Посольство России в Сеуле подтвердило ТАСС, что Зиновьева пригласили для беседы в южнокорейский МИД. Посол выслушал позицию республики и пообещал доложить о ней российскому руководству.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, где был затронут вопрос «недавнего перемещения северокорейских войск в Россию». Сведения об этом не подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских военнослужащих в конфликте на Украине.

Глава Пентагона ответил на вопрос о присутствии военных КНДР в России
Политика
Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

Этому предшествовало заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Пхеньяна к отправке 10 тыс. военных в зону боевых действий.

Дискуссия об отправке северокорейских военных на Украину для поддержки России уже поднималась в 2022 году. Тогда речь шла о якобы переброске до 100 тыс. добровольцев. МИД России называл эти сообщения фейками.

Президент России Владимир Путин называл чушью заявления об участии военных КНДР и указывал на большое количество россиян, подписавших контракт с Минобороны. Сведения о их недавнем перемещении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел «очередной уткой».

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Южная Корея Россия КНДР Украина МИД посол Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава Пентагона ответил на вопрос о присутствии военных КНДР в России
Политика
В МИДе объяснили появление поста о военных КНДР во Владивостоке
Политика
Президент Кореи провел совещание о «перемещении войск КНДР в Россию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ в Курской областиПолитика, 09:48
Какие личные качества членов совета директоров приводят компанию к крахуPro, 09:45
Россиянка Касаткина вернулась в десятку сильнейших теннисисток мираСпорт, 09:40
Машина улетела в воду напротив «Москва-Сити»Общество, 09:34
Ученый из КНР посоветовал жениться на россиянках из-за проблем демографииОбщество, 09:25
МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за сообщений о войсках КНДРПолитика, 09:21
Зумеров ругают почем зря: чем они лучше бумеровPro, 09:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер главный противник Эрдогана проповедник ГюленПолитика, 09:13
В Молдавии сторонники евроинтеграции вырвались вперед⁠Политика, 09:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:05
Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным визитомПолитика, 08:56
В США вертолет врезался в радиовышку, четверо погиблиОбщество, 08:50
В первом туре выборов в Молдавии пророссийский кандидат уступил СандуПолитика, 08:39
СК продлил расследование дела многодетной матери о торговле детьмиОбщество, 08:31