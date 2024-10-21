МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за сообщений о войсках КНДР

Посла в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в южнокорейский МИД из-за сведений о перемещении войск КНДР в Россию. Их не подтвердил глава Пентагона. В Кремле называли это «очередной уткой»

Георгий Зиновьев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о присутствии военных КНДР в России, сообщает МИД Южной Кореи.

«Мы занимаем твердую позицию, требуем немедленного вывода северокорейских войск и настоятельно призываем к прекращению соответствующего сотрудничества», — говорится в сообщении. В южнокорейском МИДе назвали текущую ситуацию «угрозой безопасности для международного сообщества» и указали на нарушения ряда резолюций Совбеза и Устава ООН.

Посольство России в Сеуле подтвердило ТАСС, что Зиновьева пригласили для беседы в южнокорейский МИД. Посол выслушал позицию республики и пообещал доложить о ней российскому руководству.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, где был затронут вопрос «недавнего перемещения северокорейских войск в Россию». Сведения об этом не подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских военнослужащих в конфликте на Украине.

Этому предшествовало заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Пхеньяна к отправке 10 тыс. военных в зону боевых действий.

Дискуссия об отправке северокорейских военных на Украину для поддержки России уже поднималась в 2022 году. Тогда речь шла о якобы переброске до 100 тыс. добровольцев. МИД России называл эти сообщения фейками.

Президент России Владимир Путин называл чушью заявления об участии военных КНДР и указывал на большое количество россиян, подписавших контракт с Минобороны. Сведения о их недавнем перемещении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел «очередной уткой».