В Роскомнадзоре заявили об отсутствии планов блокировки Twitch
Роскомнадзор не считает необходимым вводить блокировку стриминговой платформы Twitch в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — говорится в сообщении.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
Российский суд неоднократно штрафовал платформу. В 2023 году Twitch обязали выплатить 13 млн руб. В суде пояснили, что сервис оштрафовали за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных в России.
Еще один штраф платформе выписали в апреле 2024 года: суд обязал компанию выплатить 1 млн руб. В январе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис в том числе за отказ удалить запрещенный контент. Позже, в августе, Twitch обязали уплатить штраф за отказ выполнить предписание ведомства.
В отношении платформы Discord Роскомнадзор принял более серьезные меры. В октябре 2024 года ведомство заблокировало сервис, объяснив это тем, что мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный в связи с нарушениями штраф.
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