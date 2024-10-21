В Роскомнадзоре заявили об отсутствии планов блокировки Twitch

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Роскомнадзор не считает необходимым вводить блокировку стриминговой платформы Twitch в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — говорится в сообщении.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.

Российский суд неоднократно штрафовал платформу. В 2023 году Twitch обязали выплатить 13 млн руб. В суде пояснили, что сервис оштрафовали за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных в России.

Еще один штраф платформе выписали в апреле 2024 года: суд обязал компанию выплатить 1 млн руб. В январе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис в том числе за отказ удалить запрещенный контент. Позже, в августе, Twitch обязали уплатить штраф за отказ выполнить предписание ведомства.

В отношении платформы Discord Роскомнадзор принял более серьезные меры. В октябре 2024 года ведомство заблокировало сервис, объяснив это тем, что мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный в связи с нарушениями штраф.