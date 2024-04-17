Суд в Москве оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 1 млн руб.

Суд в Москве оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 1 млн руб.

Фото: Hideki Yoshihara / Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американские сервисы Twitch и Pinterest, каждую из компаний обязали выплатить по 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Штрафы назначили по статье ч. 2 ст. 13.50 КоАП России — неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.

С помощью сервиса Twitch геймеры транслируют свои прохождения компьютерных игр, также стриминговая платформа ведет трансляции киберспортивных турниров.

Pinterest — фотохостинг, в котором пользователи хранят и ищут изображения и составляют из картинок коллекции.

Таганский суд Москвы неоднократно штрафовал оба сервиса. В частности, осенью 2023 года судья наложил на Twitch штраф в размере 13 млн руб. В суде пояснили, что сервис оштрафовали за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных в России.

В ноябре 2023 года по той же причине Pinterest назначили штраф в размере 12 млн руб. Впервые сервисы оштрафовали летом 2022 года.