В работе Viber произошел сбой

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Пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Viber, следует из данных «Сбой.рф».

По данным на 11:20 мск, сервис зарегистрировал больше 1,6 тыс. жалоб. Сбой затронул несколько регионов, большинство жалоб поступили из Москвы и Санкт-Петербурга. Пользователи пишут о проблемах с подключением и отправкой сообщений, некоторые из них утверждают, что Viber у них работает только с VPN.

В начале октября сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений и обновлением чатов.

Проблемы появились после того, как Израиль сообщил о массированном ракетном обстреле со стороны Ирана.