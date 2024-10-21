В работе Viber произошел сбой
Пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Viber, следует из данных «Сбой.рф».
По данным на 11:20 мск, сервис зарегистрировал больше 1,6 тыс. жалоб. Сбой затронул несколько регионов, большинство жалоб поступили из Москвы и Санкт-Петербурга. Пользователи пишут о проблемах с подключением и отправкой сообщений, некоторые из них утверждают, что Viber у них работает только с VPN.
В начале октября сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений и обновлением чатов.
Проблемы появились после того, как Израиль сообщил о массированном ракетном обстреле со стороны Ирана.
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