В работе Telegram произошел сбой на фоне ракетного удара Ирана по Израилю
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и сервиса Downdetector.su.
Возникают проблемы при попытке отправить сообщения, также не обновляется информация в телеграм-каналах, убедился корреспондент РБК. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и в веб-версии сервиса.
По данным Downdetector.su, чаще всего пользователей жаловались на сбои в работе мобильного приложения (34%) и оповещений (33%). Также жалобы поступали на работу сайта (18%) и сбоях в личном кабинете (3%).
Помимо России, сбои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах мира, в частности в США, свидетельствуют данные Downdetector.com.
Проблемы в работе Telegram возникли в районе 20:00 (мск). Незадолго до этого армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. По данным Jerusalem Post, всего Ираном было выпущено около 500 ракет.
В КСИР назвали удар ответом на гибель лидеров ХАМАС Исмаила Хании и «Хезболлы» Хасана Насраллы. В ЦАХАЛ обещали ответить.
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