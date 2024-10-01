 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В работе Telegram произошел сбой на фоне ракетного удара Ирана по Израилю

Сбой в работе мессенджера совпал по времени с началом массированной ракетной атаки Ирана на Израиль
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и сервиса Downdetector.su.

Возникают проблемы при попытке отправить сообщения, также не обновляется информация в телеграм-каналах, убедился корреспондент РБК. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и в веб-версии сервиса.

По данным Downdetector.su, чаще всего пользователей жаловались на сбои в работе мобильного приложения (34%) и оповещений (33%). Также жалобы поступали на работу сайта (18%) и сбоях в личном кабинете (3%).

Помимо России, сбои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах мира, в частности в США, свидетельствуют данные Downdetector.com.

Проблемы в работе Telegram возникли в районе 20:00 (мск). Незадолго до этого армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. По данным Jerusalem Post, всего Ираном было выпущено около 500 ракет.

В КСИР назвали удар ответом на гибель лидеров ХАМАС Исмаила Хании и «Хезболлы» Хасана Насраллы. В ЦАХАЛ обещали ответить.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram сбой Россия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 18:04
Российский самолет развернулся в небе из-за ракетного удара по ИзраилюПолитика, 21:26
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. ГлавноеПолитика, 21:23
Иран оценил удар по Израилю как выполненный «должным образом» ответПолитика, 21:22
Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по ИзраилюПолитика, 21:02
Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки ИранаПолитика, 20:57
Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара ИранаПолитика, 20:56
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в Кубке РоссииСпорт, 20:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В работе Telegram произошел сбой на фоне ракетного удара Ирана по ИзраилюОбщество, 20:44
Кадры попаданий ракет Ирана в ИзраилеПолитика, 20:42
Три страны закрыли воздушное пространство из-за ударов Ирана по ИзраилюПолитика, 20:32
Власти Израиля разрешили жителям покинуть убежищаПолитика, 20:32
Байден и Харрис успели обсудить помощь Израилю до начала атаки ИранаПолитика, 20:31
Массированный ракетный удар Ирана по Израилю. ВидеоПолитика, 20:30
Медведев призвал жителей Запада задуматься, почему их налоги идут УкраинеПолитика, 20:17