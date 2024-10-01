В работе Telegram произошел сбой на фоне ракетного удара Ирана по Израилю

Сбой в работе мессенджера совпал по времени с началом массированной ракетной атаки Ирана на Израиль

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и сервиса Downdetector.su.

Возникают проблемы при попытке отправить сообщения, также не обновляется информация в телеграм-каналах, убедился корреспондент РБК. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и в веб-версии сервиса.

По данным Downdetector.su, чаще всего пользователей жаловались на сбои в работе мобильного приложения (34%) и оповещений (33%). Также жалобы поступали на работу сайта (18%) и сбоях в личном кабинете (3%).

Помимо России, сбои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах мира, в частности в США, свидетельствуют данные Downdetector.com.