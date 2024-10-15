В работе сайтов МВД и ГИБДД произошел сбой

В работе сайтов МВД и ГИБДД России произошел сбой, они не открываются, убедились корреспонденты РБК.

Согласно данным сервиса downradar.ru, пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам примерно с 18:00 мск. Большинство жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга, также с проблемами столкнулись жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Краснодара.

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) в телеграм-канале сообщила, что с 16:03 мск в работе веб-ресурсов МВД и ГИБДД наблюдаются технические проблемы.

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