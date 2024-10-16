В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники используют новую схему кражи аккаунтов пользователей мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники связываются с пользователями от имени сотрудников службы поддержки. Они сообщают жертве, что получили заявку на удаление ее профиля в мессенджере.

Далее мошенники просят продиктовать СМС-код, который приходит на привязанный к аккаунту в Telegram телефон. Таким образом преступники получают доступ к профилю.

В МВД напомнили, что в мессенджере нет возможности подать заявку на удаление учетной записи. Служба поддержки Telegram не отправляет уведомления на эту тему, добавили в ведомстве.

В середине сентября председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в 2024 году мошенники стали чаще обзванивать россиян через мессенджеры.

По его словам, объем украденных телефонными мошенниками средств достиг почти 250 млрд руб. По итогам года цифра может достигнуть 300 млрд, уточнил Кузнецов. Не менее 40% украденных денег идут на финансирование ВСУ.