Пушилин заявил о нарушении логистики ВСУ из-за продвижения России в ДНР
Продвижение российских сил в районе городов Горняк и Селидово серьезно нарушает логистику украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР), заявил глава региона Денис Пушилин.
«На самом деле это (продвижение. — РБК) очень серьезно нарушает уже и ломает практически логистику противника, потому что там железнодорожная ветвь проходит», — приводит его слова ТАСС.
Селидово и Горняк — важные укрепрайоны украинских сил, они расположены в Покровском районе ДНР.
После начала боевых действий в Курской области в начале августа российская сторона нарастила темпы наступления в Донбассе. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что курская операция должна была отвлечь российские силы от покровского направления, но этого не случилось.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября признал, что ситуация в Донбассе остается сложной.
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