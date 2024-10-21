Пушилин: продвижение России у Горняка и Селидово нарушает логистику ВСУ в ДНР

Пушилин заявил о нарушении логистики ВСУ из-за продвижения России в ДНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Продвижение российских сил в районе городов Горняк и Селидово серьезно нарушает логистику украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР), заявил глава региона Денис Пушилин.

«На самом деле это (продвижение. — РБК) очень серьезно нарушает уже и ломает практически логистику противника, потому что там железнодорожная ветвь проходит», — приводит его слова ТАСС.

Селидово и Горняк — важные укрепрайоны украинских сил, они расположены в Покровском районе ДНР.

После начала боевых действий в Курской области в начале августа российская сторона нарастила темпы наступления в Донбассе. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что курская операция должна была отвлечь российские силы от покровского направления, но этого не случилось.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября признал, что ситуация в Донбассе остается сложной.