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Война санкций ,  
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Западные авиакомпании сократили рейсы в Китай из-за конкуренции с Пекином

Авиакомпании США и Европы сократили полеты в Китай из-за российских санкций
Сюжет
Война санкций

Международные авиакомпании с октября начали сокращать количество рейсов в Китай из-за преимущества китайских перевозчиков летать в Европу над Россией, пишет газета South China Morning Post.

Так, британская авиакомпания Virgin Atlantic планировала приостановить полеты по маршруту Шанхай — лондонский аэропорт Хитроу, а British Airways — прекратить полеты из Хитроу в аэропорт Дасин в Пекине.

Базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines собиралась совершить последний полет по маршруту Копенгаген — Шанхай 7 ноября. Австралийская Qantas Airways прекратила полет по маршруту Сидней — Шанхай, а немецкий перевозчик Lufthansa в прошлом месяце рассматривал возможность приостановки полета по маршруту Франкфурт — Пекин.

Американская Delta Air Lines отложила планы по возобновлению рейсов Шанхай — Лос-Анджелес, заявил авиационный аналитик из Гуанчжоу Ли Ханьмин. Однако представитель Delta сообщил, что авиакомпания возобновит маршрут в июне.

Сокращения полетов отчасти объясняются конкуренцией со стороны китайских перевозчиков, которые могут сэкономить два-три часа полета и десятки тысяч долларов за поездку, пролетая над российским воздушным пространством, закрытым для западных перевозчиков из-за конфликта на Украине, отмечает SCMP.

KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба
Бизнес
Фото:Franklin Jacome / Getty Images

В феврале 2022 года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов после начала Россией военной операции на Украине. В ответ на это Москва запретила использовать ее воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран.

Количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай летом 2024 года сократилось более чем на 60% по сравнению с рекордными 13 тыс. в 2018 году, следует из данных статистики международного аналитического агентства OAG (Official Airline Guide). В то же время сокращение рейсов китайских авиакомпаний составило только 30% по сравнению с их пиковым состоянием в 2019 году.

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Авиакомпании США Великобритания Китай рейсы санкции
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