KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба

В ЕС должны принять меры для содействия честной конкуренции с Китаем, который получил преимущество перед европейскими авиакомпаниями за счет использования неба над Россией, считает топ-менеджер KLM

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Руководство ЕС должно принять финансовые меры, которые будут способствовать честной конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими, заявила генеральный директор нидерландского авиаперевозчика KLM Марьян Ринтел в интервью телерадиовещательной компании NPO.

Гендиректор авиакомпании отметила, что с 2022 года воздушное пространство России закрыто для самолетов из ЕС, а это увеличивает время полета на два—четыре часа и цены на билеты. В результате китайские перевозчики получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское небо.

«Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — сказала Ринтел.

Заявление гендиректора KLM прозвучало на фоне возможного ограничения рейсов европейских авиакомпаний в Китай. В частности, как пишет Bloomberg, британская British Airways прекратит полеты между Лондоном и Пекином с октября 2024 до ноября 2025 года, аналогичные меры рассматривает немецкая Lufthansa из-за неспособности конкурировать с Gulf Airlines. Австралийская Qantas в июле приостановила полеты из Сиднея в Шанхай из-за полупустых самолетов и низкого спроса, а Royal Brunei Airlines назвала «рыночные условия» причиной приостановки рейсов в Пекин с октября.

После начала военной операции на Украине Росавиация запретила использовать воздушное пространство России без специального разрешения самолетам из 36 стран, в том числе Евросоюза. Это решение стало ответной мерой на закрытие неба над европейскими государствами для российских самолетов.

Reuters со ссылкой на данные Cirium писало, что в июле 2024 года китайские авиакомпании, в том числе China Southern, China Eastern и Air China, выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая по сравнению с доковидными показателями, а иностранные перевозчики — 60%.