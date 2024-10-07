 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба

Авиаперевозчик KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба
Сюжет
Война санкций
В ЕС должны принять меры для содействия честной конкуренции с Китаем, который получил преимущество перед европейскими авиакомпаниями за счет использования неба над Россией, считает топ-менеджер KLM
Фото: Franklin Jacome / Getty Images
Фото: Franklin Jacome / Getty Images

Руководство ЕС должно принять финансовые меры, которые будут способствовать честной конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими, заявила генеральный директор нидерландского авиаперевозчика KLM Марьян Ринтел в интервью телерадиовещательной компании NPO.

Гендиректор авиакомпании отметила, что с 2022 года воздушное пространство России закрыто для самолетов из ЕС, а это увеличивает время полета на два—четыре часа и цены на билеты. В результате китайские перевозчики получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское небо.

«Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — сказала Ринтел.

Заявление гендиректора KLM прозвучало на фоне возможного ограничения рейсов европейских авиакомпаний в Китай. В частности, как пишет Bloomberg, британская British Airways прекратит полеты между Лондоном и Пекином с октября 2024 до ноября 2025 года, аналогичные меры рассматривает немецкая Lufthansa из-за неспособности конкурировать с Gulf Airlines. Австралийская Qantas в июле приостановила полеты из Сиднея в Шанхай из-за полупустых самолетов и низкого спроса, а Royal Brunei Airlines назвала «рыночные условия» причиной приостановки рейсов в Пекин с октября.

Западные авиакомпании сократили полеты в КНР из-за санкций против России
Бизнес
Фото:Carl Court / Getty Images

После начала военной операции на Украине Росавиация запретила использовать воздушное пространство России без специального разрешения самолетам из 36 стран, в том числе Евросоюза. Это решение стало ответной мерой на закрытие неба над европейскими государствами для российских самолетов.

Reuters со ссылкой на данные Cirium писало, что в июле 2024 года китайские авиакомпании, в том числе China Southern, China Eastern и Air China, выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая по сравнению с доковидными показателями, а иностранные перевозчики — 60%.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Европейский Союз Китай KLM конкуренция перелеты Авиакомпании
Материалы по теме
Иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубеж
Бизнес
Западные авиакомпании сократили полеты в КНР из-за санкций против России
Бизнес
В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Эксперты объяснили невозможность переноса крупных майнинг-фермКрипто, 16:45
Киев исключил продление соглашения по транзиту газа с МосквойЭкономика, 16:38
Кириленко назвал давление МОК единственной преградой для снятия санкцийСпорт, 16:35
В Госдуме предложили упростить получение земли многодетными семьямиНедвижимость, 16:29
В СК и МЧС подтвердили отставки начальников региональных управленийПолитика, 16:29
Минобороны сообщило об отбитых попытках атак ВСУ в Курской областиПолитика, 16:28
Как Израиль прожил год после нападения ХАМАС. ФотогалереяОбщество, 16:23 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финская школа ответила на скандал из-за изучения русского языкаОбщество, 16:23
В Таджикистане отказались снова играть со сборной РоссииСпорт, 16:21
МВД раскрыло новую схему мошенничества с поддельными приказами ФСБОбщество, 16:20
Силуанов анонсировал индексацию пенсии на уровень инфляцииЭкономика, 16:04
В России предложили изменить требования к строительству школНедвижимость, 16:00
Зарезавшим девушку в Саратове оказался бывший участник военной операцииОбщество, 15:52
KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского небаБизнес, 15:49