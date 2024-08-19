Западные авиакомпании сократили полеты в КНР из-за санкций против России
Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай в связи с низким спросом и высокими издержками за облет российского воздушного пространства, что не позволяет конкурировать с китайскими компаниями, у которых такого ограничения нет. Об этом пишет Financial Times.
Британская Virgin Atlantic несколько недель назад отменила рейсы в Шанхай, British Airways объявила о приостановке с октября полетов из Лондона в Пекин, а австралийская Qantas, которой не требовалось лететь через территорию России, все равно запланировала убрать из расписания маршрут Сидней — Шанхай из-за невысокой популярности.
До пандемии коронавируса китайский рынок авиаперевозок считался одним из наиболее привлекательных в силу растущей экономики и увеличения числа состоятельных туристов, но тенденцию нарушили ковидные ограничения. Затем китайский рынок авиаперевозок стал антилидером по скорости восстановления, а спрос на международных маршрутах по-прежнему значительно ниже, чем в 2019 году.
Несмотря на это, именно закрытие российского воздушного пространства стало ключевым факторов, сделавшим маршруты невыгодными, рассказали FT лидеры отрасли. При облете территории России эксплуатационные расходы возрастают на 25–30%. «Если китайский перевозчик летает над Россией, у него есть несправедливое преимущество перед нами», — говорил в прошлом году глава Air France-KLM Бен Смит.
В феврале 2022 года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов после начала Россией военной операции на Украине, в ответ на это Москва запретила использовать ее воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран. По данным российского Минтранса, западные страны еженедельно тратили более $37,5 млн на облет России.
Зарубежные авиакомпании, выполняющие рейсы между Европой и Азией, используют транссибирские маршруты над Россией. За это российская сторона с 1970-х годов взимает плату, основная часть которой направляется «Аэрофлоту», часть денег также получает Росавиация на поддержку летных училищ.
До пандемии COVID-19 доход «Аэрофлота» с таких полетов достигал, по разным оценкам, $500–800 млн ежегодно, а в 2020 году авиаперевозчик недополучил примерно $250 млн, писали «Ведомости». «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, одна вещь должна исчезнуть: роялти за пролет над Сибирью», — сказал в прошлом году руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.
Количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай летом сократилось более чем на 60% по сравнению с рекордными 13 тыс. в 2018 году, следует из статистики отраслевого агрегатора данных OAG. В то же время сокращение рейсов китайских авиакомпаний составило только 30% по сравнению с их пиковым состоянием в 2019 году. Теперь китайские перевозчики выполняют вдвое больших летних рейсов, чем их западные конкуренты.
Спрос на прямые авиаперелеты между США и Китаем в этом году упал на 76% по сравнению с уровнем 2019 года.
Глава крупного игрока западной авиаотрасли объяснил FT на условиях анонимности, что снижение популярности полетов между Китаем и западными странами отражает геополитическую напряженность, усилившуюся с 2019 года.
«Характер отношений Китая с западным миром изменился», — пояснил он.
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