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Политика ,  
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Лавров счел обманом предложение Байдена о переговорах по ядерному оружию

Предложение президента США Джо Байдена провести с Россией переговоры о сокращении ядерного оружия является обманом и желанием заработать предвыборные очки для партии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии. Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман», — сказал Лавров.

По его мнению, вести такой диалог следует с учетом всех факторов, включая тот, что ядерное оружие также есть и у Франции с Великобританией.

«Альянс — это союз трех ядерных держав (США, Франции, Британии). Поэтому тогда мы предлагали вести разговор, учитывая совокупный потенциал этих трех государств, который в конечном счете нацелен геополитически и практически на территорию Российской Федерации», — объяснил глава российского МИД.

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13 октября Байден заявил, что США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного арсенала. По его мнению, этим странам и всему миру «не выгодно препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов».

Президент Владимир Путин в июне говорил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, и они это знают. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
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