Кремль исключил связь отмены поездки Лула да Силвы с решением Путина

Песков: отмена поездки президента Бразилии на БРИКС не связана с решением Путина

Отмена визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на встречу стран БРИКС в Казани не связана с отказом российского лидера Владимира Путина ехать на саммит G20. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос ТАСС, добавив, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Бразильский лидер собирался присутствовать на нем лично, но 20 октября отменил поездку. В его пресс-службе объяснили, что врачи рекомендовали Лула да Силве временно отказаться от длительных перелетов. Бразильское издание G1 писало, что президент получил «тупое ранение затылочной части головы» после несчастного случая дома.

Встреча глав государств-членов G20 пройдëт 18-19 ноября в Бразилии. Путин объяснил, что не поедет туда, чтобы не нарушать работу этого форума. «Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что, даже если исключить этот самый МУС, разговоры будут только об этом, фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем?» — заявил российский президент.

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции Международного уголовного суда (МУС). В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина по подозрению «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва юрисдикцию МУС не признает.