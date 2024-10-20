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Саммит БРИКС-24 ,  
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Кремль исключил связь отмены поездки Лула да Силвы с решением Путина

Песков: отмена поездки президента Бразилии на БРИКС не связана с решением Путина
Сюжет
Саммит БРИКС-24

Отмена визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на встречу стран БРИКС в Казани не связана с отказом российского лидера Владимира Путина ехать на саммит G20. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос ТАСС, добавив, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Бразильский лидер собирался присутствовать на нем лично, но 20 октября отменил поездку. В его пресс-службе объяснили, что врачи рекомендовали Лула да Силве временно отказаться от длительных перелетов. Бразильское издание G1 писало, что президент получил «тупое ранение затылочной части головы» после несчастного случая дома.

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Встреча глав государств-членов G20 пройдëт 18-19 ноября в Бразилии. Путин объяснил, что не поедет туда, чтобы не нарушать работу этого форума. «Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что, даже если исключить этот самый МУС, разговоры будут только об этом, фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем?» — заявил российский президент.

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции Международного уголовного суда (МУС). В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина по подозрению «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва юрисдикцию МУС не признает.

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Дмитрий Песков Лула да Силва Бразилия БРИКС Владимир Путин G20
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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