Минобороны отчиталось об уничтожении цехов БПЛА в двух областях Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские вооруженные силы нанесли удары по цехам по производству беспилотников в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны в сводке о военной операции.

Также удары нанесли по местам подготовки и запуска БПЛА, отметили в ведомстве.

В своей сводке Минобороны также сообщило, что на харьковском направлении «нанесено поражение» формированиям двух бригад ВСУ у Волчанска и Липцов, продвигаются войска также у Купянска и Песчаного. Южная группировка войск вела бои у Северска, Курахово и Константиновки в ДНР. Группировка «Днепр» вела бои в Запорожской и Херсонской областях.