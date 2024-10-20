Минобороны отчиталось об уничтожении цехов БПЛА в двух областях Украины
Российские вооруженные силы нанесли удары по цехам по производству беспилотников в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны в сводке о военной операции.
Также удары нанесли по местам подготовки и запуска БПЛА, отметили в ведомстве.
В своей сводке Минобороны также сообщило, что на харьковском направлении «нанесено поражение» формированиям двух бригад ВСУ у Волчанска и Липцов, продвигаются войска также у Купянска и Песчаного. Южная группировка войск вела бои у Северска, Курахово и Константиновки в ДНР. Группировка «Днепр» вела бои в Запорожской и Херсонской областях.
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