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Правительство выделит ₽6,8 млрд на льготные кредиты в сельской местности

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Для льготных кредитов на благоустройство домов и сохранение льготной ипотеки в сельской местности направят дополнительно более 6,8 млрд руб. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Большая часть из выделенных средств — 6,4 млрд руб. — будет направлена на продолжение «льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых», отметили в пресс-службе.

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Фото: Kevin Frayer / Getty Images

«Решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тыс. ранее выданных займов», — объяснили в правительстве.

Около 330 млн руб. направят на реализацию программы по выдаче льготных кредитов на благоустройство сельских домов. Ставка по таким кредитам не превышает 5%.

«Заемные средства можно тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли», — говорится в сообщении.

В январе 2024 года президент Владимир Путин анонсировал выделение 70 млрд руб. на развитие программы по комплексному развитию села. На заседании правительства 17 октября Мишустин напомнил, что развитие сельских территорий является «безусловным приоритетом» для властей. По его словам, льготами для улучшения качества жизни в селах за последние четыре года воспользовались более 160 тыс. россиян.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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