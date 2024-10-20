Военные и человеческие ресурсы Украине для продолжения конфликта поставляет Запад, поэтому эти ресурсы у нее не закончатся, заявил в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«У Украины никогда не было своих [военных] ресурсов, поэтому они не могут кончиться, потому что их никогда не было. Мы давно воюем с НАТО. <...> Деньги у них [у Украины] не кончатся, потому что деньги не их. Что касается возможности это [боевые действия] закончить, люди у них не кончатся, потому что это не их люди», — заявил Балицкий, пояснив, что говорит о многочисленных наемниках.

Он отметил, что Украина сегодня не принадлежит себе и не определяет, чем ей заниматься и что ей делать. «Поэтому наша задача — как можно быстрее освобождать мир от фашизма, устанавливать мир на наших условиях. И только в этом случае мы решим эту задачу. И рассчитывать на то, что у них там что-то кончится, не надо», — подчеркнул губернатор.

О том, что без военной помощи западных государств Украина не продержится и неделю, ранее говорил и президент России Владимир Путин. «То есть представьте себе: [поставки вооружений] прекратятся завтра, жить останется [Украине] неделю только», — отмечал он.

На этой неделе российский лидер также заявил об уверенности в победе в борьбе с НАТО. По его словам, российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире. Украина, в то же время, не жалеет своих солдат в интересах третьих стран.