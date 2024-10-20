 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий предупредил, что военные ресурсы у Украины не закончатся

Балицкий: Украина воюет за счет Запада, военные ресурсы у нее не закончатся
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные и человеческие ресурсы Украине для продолжения конфликта поставляет Запад, поэтому эти ресурсы у нее не закончатся, заявил в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«У Украины никогда не было своих [военных] ресурсов, поэтому они не могут кончиться, потому что их никогда не было. Мы давно воюем с НАТО. <...> Деньги у них [у Украины] не кончатся, потому что деньги не их. Что касается возможности это [боевые действия] закончить, люди у них не кончатся, потому что это не их люди», — заявил Балицкий, пояснив, что говорит о многочисленных наемниках.

Он отметил, что Украина сегодня не принадлежит себе и не определяет, чем ей заниматься и что ей делать. «Поэтому наша задача — как можно быстрее освобождать мир от фашизма, устанавливать мир на наших условиях. И только в этом случае мы решим эту задачу. И рассчитывать на то, что у них там что-то кончится, не надо», — подчеркнул губернатор.

В ВСУ заявили о преимуществе России в живой силе и технике
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

О том, что без военной помощи западных государств Украина не продержится и неделю, ранее говорил и президент России Владимир Путин. «То есть представьте себе: [поставки вооружений] прекратятся завтра, жить останется [Украине] неделю только», — отмечал он.

На этой неделе российский лидер также заявил об уверенности в победе в борьбе с НАТО. По его словам, российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире. Украина, в то же время, не жалеет своих солдат в интересах третьих стран.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Евгений Балицкий Запорожская область Военная операция на Украине ресурсы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Грузия пережила глубочайший спад в 90-х. Как взлетела ее экономикаPro, 09:25
В МИД заявили о трудностях для Европы из-за отказа Киева от транзита газаБизнес, 09:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:11
В аэропорту Казани временно ограничили полетыОбщество, 09:03
В Молдавии начались выборы президента и референдум по евроинтеграцииПолитика, 09:00
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье погибли пять человекОбщество, 08:58
Гладков сообщил о подготовке к зиме и закупке генераторов для больницПолитика, 08:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Балицкий предупредил, что военные ресурсы у Украины не закончатсяПолитика, 08:30
Глава Пентагона ответил на вопрос о присутствии военных КНДР в РоссииПолитика, 08:15
Маск рассказал, что ждет США в случае наступления «режима Харрис»Политика, 07:53
Четверо пожарных пострадали при атаке дронов на ДзержинскПолитика, 07:46
Минобороны сообщило об уничтожении 110 дронов над регионами РоссииПолитика, 07:18
Маск рассказал о просьбе властей изучить шансы падения Starship на акулуПолитика, 07:13
Reuters узнал о сбросе ЦАХАЛ в Газе листовок с фото погибшего главы ХАМАСПолитика, 06:35