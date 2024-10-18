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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили о преимуществе России в живой силе и технике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Численность российских войск и используемой ими военной техники превосходит аналогичные показатели вооруженных сил Украины (ВСУ) в разы, заявила представитель восточной группировки украинских войск «Луганск» Анастасия Бобовникова, передает Al Jazeera.

«Противник превосходит нас численностью в разы. У него также больше техники, артиллерии», — рассказала Бобовникова.

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Фото:Министерство обороны России / Reuters

Украинская армия, наоборот, несет большие потери, рассказал в сентябре Financial Times командир 68-й егерской бригады ВСУ Юрий. Он также жаловался на отсутствие ротации войск с февраля 2022 года и говорил о необходимости передышки.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте призвал союзников подготовить бригады для замены украинских военных. «Готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он.

Российская армия наступает в Донбассе так, как никогда не наступала, заявил президент Владимир Путин в сентябре. По его словам, Вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами.

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