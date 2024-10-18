В ВСУ заявили о преимуществе России в живой силе и технике
Численность российских войск и используемой ими военной техники превосходит аналогичные показатели вооруженных сил Украины (ВСУ) в разы, заявила представитель восточной группировки украинских войск «Луганск» Анастасия Бобовникова, передает Al Jazeera.
«Противник превосходит нас численностью в разы. У него также больше техники, артиллерии», — рассказала Бобовникова.
Украинская армия, наоборот, несет большие потери, рассказал в сентябре Financial Times командир 68-й егерской бригады ВСУ Юрий. Он также жаловался на отсутствие ротации войск с февраля 2022 года и говорил о необходимости передышки.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте призвал союзников подготовить бригады для замены украинских военных. «Готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он.
Российская армия наступает в Донбассе так, как никогда не наступала, заявил президент Владимир Путин в сентябре. По его словам, Вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.
В Ливане назвали нового главу ХАМАС
Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов