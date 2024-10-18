Путин заявил, что Киев не жалеет своих солдат в интересах третьих стран

Украинская военнослужащая посещает Стену памяти павших за Украину во время празднования Дня защитников Украины, Киев, Украина, 1 октября 2024 года (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля на своем Rutube-канале.

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что власти Киева не жалеют украинских солдат в интересах третьих стран.

Ранее в своем выступлении Путин заявил об уверенности в победе в борьбе с НАТО. По его словам, российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире.

Ранее в июле ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X заявил, что Североатлантический альянс не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует его интересам.

Накануне, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников подготовить бригады для замены украинских военных. Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с НАТО при появлении военных блока на Украине.