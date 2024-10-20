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Операция Израиля в Ливане ,  
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Премьер Британии заявил о беспокойстве после атаки дрона на дом Нетаньяху

Стармер созвонился с Нетаньяху и заявил о беспокойстве после атаки на его дом
Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Премьер-министры Великобритании и Израиля Кир Стармер и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба британского правительства.

Во время беседы Стармер заявил, что «был встревожен, когда узнал о беспилотнике, запущенном в направлении дома» своего израильского коллеги, следует из сообщения.

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Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что беспилотник, запущенный из Ливана, атаковал резиденцию Нетаньяху в общине Кейсария. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.

Нетаньяху обвинил в атаке «агентов Ирана» и отметил, что это не удержит его «от продолжения войны». The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что Израиль планирует ответить на удар по дому премьера.

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Кир Стармер Великобритания Израиль Биньямин Нетаньяху дроны Ливан
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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