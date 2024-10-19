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Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Похороны погибших в Охотском море отца и сына пройдут в разных городах

Похороны Сергея Пичугина и его 15-летнего сына Ильи, которые вместе с братом и дядей Михаилом отправились в путешествие на лодке по Охотскому морю и погибли от истощения, пройдут в разных городах. Об этом рассказала КП-Иркутск бывшая жена Михаила Пичугина, который единственный смог выжить.

Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ. Его сына Илью — в Красноярске, где он жил с матерью младшей сестрой после развода родителей.

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Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура

Трое туристов отправились на лодке в путешествие с Сахалина к Шантарским островам в начале августа. По пути они попали в сильный шторм и сбились с курса. Самой лодкой управлять было нельзя, так как у нее «открутились» якоря, сломались мотор и весла, рассказал спасенный Михаил Пичугин.

Мужчину обнаружили 14 октября. Брат и племянник погибли от обезвоживания и переохлаждения. Всего Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней, за это время он потерял 50 кг.

После спасения мужчину отправили в больницу. В минздраве Магаданской области его состояние оценили как «близкое к удовлетворительному».

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Охотское море Михаил Пичугин Камчатский край лодка похороны
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