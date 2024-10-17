Инструкторы дали советы, что может помочь при выживании на лодке в море

Для того, чтобы было больше шансов выжить на лодке в открытом море, лучше ставить на нее второй мотор, готовить припасы впрок, ставить радиомаячки и приборы навигации. Об этом РБК рассказали опрошенные инструкторы по выживанию, комментируя спасение Михаила Пичугина после 67-дневного дрейфа в Охотском море.

В первую очередь, лучше ставить на лодку два мотора, рассказал РБК эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов. «По-хорошему на такой лодке должен быть второй мотор. Если первый выйдет из строя, чтобы на втором можно было добраться до берега», — рассказал он. Также стоит подготовить припасы, приборы навигации и морально подготовиться, добавил он. «Надо понимать, что в таких морях запас прочности должен быть максимальным. И надо максимально готовиться, чтобы в случае чрезвычайной ситуации были средства связи, были средства навигации», — добавил Халилов.

При планировании таких путешествий также лучше ставить на лодку радиомаячок, рассказал РБК инструктор по выживанию в экстремальных ситуациях турклуба «Волчица» Дмитрий Алешкин. «Ну, это небольшая штучка, она монтируется даже на надувную лодку, и за счет этого вас просто другие суда опознают как судно», — объяснил он.

Михаил Пичугин выжил после дрейфа в 67 дней в открытом Охотском море. Во время плавания погибли двое его спутников — брат Сергей Пичугин и сын-подросток последнего, Илья. Пичугин сам рассказывал, что у них на лодке заглох мотор, оторвало якоря и было сломано весло. Поэтому они пытались грести, делали якорь из подручных предметов - цепей и аккумулятора. Позже сам Пичугин выживал, собирая дождевую воду и грелся в спальнике из верблюжей шерсти.