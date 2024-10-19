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Трех мигрантов в Хабаровском крае лишили гражданства России

Не вставших на воинский учет мигрантов лишили гражданства России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Хабаровском крае трех уроженцев Таджикистана лишили российского гражданства, так как они не встали на воинский учет, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчины получили гражданство России в августе 2024 года, но с тех пор не встали на учет в военном комиссариате Хабаровского края.

Сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчин, изъяли их российские паспорта и признали документы недействительными.

«Всем троим необходимо покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации», — отметили в МВД.

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Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

Кроме того, в августе вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что за восемь месяцев 2024 года 1117 человек лишились гражданства России «в связи с совершением ими противоправных действий».

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мигранты Хабаровский край лишение гражданства российское гражданство воинский учет
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