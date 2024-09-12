МВД запросило у военкоматов данные о ставших гражданами России мигрантах

МВД запросило у военкоматов данные о лицах, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет, для исполнения закона о лишении паспорта натурализованных граждан на этом основании. Документ был подписан 8 августа

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МВД запросило у военкоматов данные о лицах, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, за восемь месяцев 2024-го, гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».

МВД приступило к реализации положений закона, предусматривающего прекращение гражданства у натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, предупредила Волк.

«В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она.

Закон о лишении иностранцев приобретенного гражданства России президент Владимир Путин подписал 8 августа. Он был принят Госдумой 31 июля сразу в трех чтениях и 2 августа одобрен Советом Федерации.

Теперь, согласно ст. 22 федерального закона «О гражданстве», одним из оснований для лишения человека российского паспорта стало неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Новый закон также обязал МВД предоставлять сведения о мужчинах, которым одобрили прием в российское гражданство и которым предстоит процедура принесения присяги.

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

В пояснительной записке к принятому законопроекту говорилось о случаях уклонения среди мигрантов, которые «получают широкую огласку». Авторы инициативы увидели в этом негативное влияние на социально-общественные настроения, подрыв авторитета института гражданства и неуважение к закону, в том числе среди «новых граждан».

Ужесточение миграционной политики в России началось после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, в результате которого погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Его исполнителями были четыре гражданина Таджикистана, они находятся под арестом. Всего обвиняемыми по делу проходят два десятка человек.