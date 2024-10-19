На Камчатке зашедшего во двор жилых домов медведя застрелили
Специалисты застрелили медведя, вышедшего к жилым домам в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, медведя сначала заметили в районе возле гаражей у дома № 10 на улице Кирдищева, затем у дома № 21 на той же улице.
Местные жители запаниковали, спрятались в квартирах и вызвали службу спасения по номеру 112, передает «АиФ-Камчатка».
«Хищника отстрелили», — говорится в сообщении управления МЧС по Камчатскому краю.
В конце сентября на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. По данным местных властей, в текущем сезоне было получено более 450 сообщений о выходах медведей в населенные пункты, а за одну неделю были ликвидированы около 30 зверей.
Также этой осенью несколько случаев нападения медведей зафиксировали в Приморском крае. Один медведь ворвался в дачный дом в Пожарском районе и напал на двух мужчин. В поселке Лучегорск медведь напал на приют для бездомных животных и загрыз 35 собак.
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