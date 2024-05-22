Пенсионерка прогнала проснувшегося медведя камнем. Видео

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В поселке Оротукан в Магаданской области пенсионерка во время прогулки столкнулась с медведем и смогла прогнать его камнем, сообщает «Магаданская правда».

В администрации поселка рассказали, что женщина утром занималась скандинавской ходьбой. Во время прогулки ей навстречу вышел медведь. Пенсионерка не растерялась, а сразу наклонилась и подняла камни с земли. Медведь сначала остановился в нескольких метрах от женщины, после немного походил вокруг и ушел.

Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области выпустило предупреждение о риске встречи с медведями, которые начали выходить из спячки. По данным ведомства, специалисты Госохотнадзора уже ликвидировали нескольких хищников, в частности, в Оротукане.

В окрестностях Магадана и других населенных пунктах впервые создали «санитарные зоны». Они нужны, чтобы определить, откуда выходят медведи, и защитить жителей, пояснили в министерстве.