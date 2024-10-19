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Политика ,  
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МИД раскрыл роль ядерного оружия в договоре России и Белоруссии

Россия и Белоруссия в договоре о гарантиях безопасности подтвердят готовность использовать все имеющиеся вооружение ответ на внешнюю агрессию, включая ядерное оружие, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе — в исключительных случаях — ядерное оружие», — сказал он.

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин 25 сентября заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в том числе при нападении на союзную Белоруссию. «С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы», — отметил он.

Если на Белоруссию нападут, то Минск будет готов применить ядерное оружие, размещенное в стране по договору с Россией, говорил белорусский президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что перед использованием оружия проведет консультации с Путиным.

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Россия Белоруссия ядерное оружие
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