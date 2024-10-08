Лукашенко рассказал о влиянии на Минск новой ядерной доктрины России

Александр Лукашенко (Фото: Евгения Новоженина / ТАСС)

Изменения в ядерной доктрине России не добавили рисков для Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Риски для кого-то новые появились. Это точно. Но не для нас», — подчеркнул президент.

Лукашенко также спросили, что страна будет делать в случае, если придется применять ядерное оружие. По его словам, даже если бы у Белоруссии было ядерное оружие, произведенное и созданное внутри страны, то его бы «никогда в жизни» не применили без консультации с союзниками. «Но если бы вдруг, то, естественно, <...> мы бы очень серьезно провели переговоры с президентом России [Владимиром Путиным] по применению этого оружия», — продолжил он.

Путин 25 сентября внес изменения в ядерную доктрину. По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».

В Кремле назвали изменения сигналом западным странам, который предупреждает «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными».