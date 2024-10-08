Лукашенко рассказал о влиянии на Минск новой ядерной доктрины России
Изменения в ядерной доктрине России не добавили рисков для Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Риски для кого-то новые появились. Это точно. Но не для нас», — подчеркнул президент.
Лукашенко также спросили, что страна будет делать в случае, если придется применять ядерное оружие. По его словам, даже если бы у Белоруссии было ядерное оружие, произведенное и созданное внутри страны, то его бы «никогда в жизни» не применили без консультации с союзниками. «Но если бы вдруг, то, естественно, <...> мы бы очень серьезно провели переговоры с президентом России [Владимиром Путиным] по применению этого оружия», — продолжил он.
Путин 25 сентября внес изменения в ядерную доктрину. По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».
В Кремле назвали изменения сигналом западным странам, который предупреждает «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными».
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов