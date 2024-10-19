ТАСС узнал об особой сложности в деле Тимура Иванова

Следствие по делу в обвиняемого в получении крупной взятки экс-замминистра обороны Тимура Иванова продлили из-за ряда давности преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В материалах указано, что в расследовании есть «свидетельствующие об особой сложности уголовного дела» обстоятельства — давность и характер совершенного подозреваемым преступления.

Решение продлить следствие до 23 декабря также связано с необходимостью провести большое количество следственных действий на территории разных российских регионов, говорится в материалах дела. Расследование осложнено объемом документов и долгими судебными экспертизами.

Информации о неэффективной организации расследования в суд не поступало, указано в документах.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле и вменили ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, свою вину Иванов не признает.

Следствие считает, что он получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.

Иванов, как полагают следователи, получил взятку за преференции при строительстве зданий, в том числе корпусов Омского и Кемеровского училищ. Ущерб государству от действий бывшего заместителя Сергея Шойгу составил более 2,18 млрд руб.

Иванов стал замминистра обороны в 2016 году, а до этого в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.