ТАСС узнал об особой сложности в деле Тимура Иванова
Следствие по делу в обвиняемого в получении крупной взятки экс-замминистра обороны Тимура Иванова продлили из-за ряда давности преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В материалах указано, что в расследовании есть «свидетельствующие об особой сложности уголовного дела» обстоятельства — давность и характер совершенного подозреваемым преступления.
Решение продлить следствие до 23 декабря также связано с необходимостью провести большое количество следственных действий на территории разных российских регионов, говорится в материалах дела. Расследование осложнено объемом документов и долгими судебными экспертизами.
Информации о неэффективной организации расследования в суд не поступало, указано в документах.
Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле и вменили ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, свою вину Иванов не признает.
Следствие считает, что он получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.
Иванов, как полагают следователи, получил взятку за преференции при строительстве зданий, в том числе корпусов Омского и Кемеровского училищ. Ущерб государству от действий бывшего заместителя Сергея Шойгу составил более 2,18 млрд руб.
Иванов стал замминистра обороны в 2016 году, а до этого в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.
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