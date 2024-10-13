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Дело Тимура Иванова ,  
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«Коммерсантъ» узнал о планах конфисковать активы Тимура Иванова

«Ъ»: Генпрокуратура решила конфисковать активы Тимура Иванова по делу о взятке
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Суд продлит арест активов Тимура Иванова по делу о коррупции, Генпрокуратура намерена часть из них конфисковать, пишет «Ъ». Речь идет об особняке в центре Москвы, имении на берегу Волги, парке иномарок и десятках миллионов рублей
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Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Генпрокуратура приступила к подготовке конфискации «подозрительных» активов бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова, который стал фигурантом дела о коррупции, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет об активах, которые имеют явное коррупционное происхождение, среди них — старинный трехэтажный особняк в центре Москвы, зарегистрированный на компанию «Дворянское гнездо», земельный участок и дом площадью 2,6 тыс. кв. м в Тверской области на берегу Волги, парк иномарок, в том числе минивэн Mercedes-Benz V-класса, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental, спортивный мотоцикл MV Agusta, и десятки миллионов рублей.

Следствие считает, что Иванов — «бенефициарный владелец» ООО «Дворянское гнездо», а тверское имение пытался скрыть, оформив его на ООО «Волжский берег» Сергея Бородина.

Басманный районный суд намерен продлить арест активов Иванова до конца декабря, пишет «Ъ».

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и обратился за комментарием к адвокатам Иванова.

Бывший чиновник был задержан 23 апреля, ему вменяют получение взятки и растрату в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 160 УК). По первому делу размер взятки оценили в 1,185 млрд руб, писал ТАСС. Следствие считает, что эти деньги Иванов получил за помощь компаниям с госконтрактами от Минобороны взамен на безвозмездные работы на его объектах. Другими фигурантами стали Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

По данным «Ъ», ущерб от растраты превысил 4 млрд руб. Речь идет о выделенных банком «Интеркоммерц» средствах, в том числе на приобретение паромов для транспортного сообщения с Крымом. Помимо Иванова, фигурантом дела стал бывший гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

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Политика
Тимур Иванов
Все подозреваемые находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину они категорически отрицают.

Иванов стал заместителем главы Минобороны в 2016 году. До этого он возглавлял «Оборонстрой», был замглавы правительства Подмосковья, гендиректором Российского энергетического агентства Минэнерго, советником министра энергетики, а также работал на предприятиях ТЭК. После возбуждения уголовного дела его уволили в связи с утратой доверия.

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Россия Минобороны Тимур Иванов Генпрокуратура конфискация имущества коррупция
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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