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Политика ,  
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Reuters узнал о подготовке встречи Байдена с президентом Бразилии

Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом G20, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, переговоры двух лидеров состоится 16 или 17 ноября. Американская администрация начала подготовку визита Байдена в Рио-де-Жанейро. Кроме того, политик намерен посетить тропические леса Амазонки.

Встреча заменит официальный визит американского президента в Бразилию, о котором лидеры стран договорились во время посещения Лулой да Силвой Белого дома в 2023 году, отмечает Reuters.

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Бразилия с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года председательствует в Группе двадцати. 18–19 ноября она принимает саммит G20 в Рио-де-Жанейро, остальные мероприятия проходят в 15 городах пяти штатов страны.

Лула да Силва заявлял, что пригласит российского президента Владимира Путина на саммит G20 вне зависимости от планов политика. 18 октября Путин заявил, что его приезд на форум может помешать работе саммит и создать проблемы президенту Бразилии.

По словам президента, даже если исключить риски, наложенные ордером Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, «все разговоры будут только об этом», и все это осознают.

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС. В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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