Al Jazeera сообщила о 33 погибших в Газе в ходе авиаудара Израиля

Минимум 33 человека погибли в результате удара израильских ВВС по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные медиков местной больницы.

Врач Мохамад Салха рассказал телеканалу, что около 70 человек получили ранения. По его словам, операционная больницы «Аль-Авда» переполнена, у пострадавших диагностируют ожоги и ранения брюшной полости.

По данным WAFA, в результате авиаудара погибли 30 человек. Среди погибших — 20 женщин и детей, отмечает агентство.

17 октября ЦАХАЛ ударила по зданию в городе Рафах в секторе Газа. Позднее в этом месте нашли тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Израильские военные, ликвидировавшие Синвара, обнаружили его неожиданно, так как это было обычное патрулирование на юге сектора Газа, писала газета The New York Times.

Смерть руководителя группировки подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Идентифицировать личность Синвара удалось по данным стоматологических карт и с помощью ДНК-теста. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал гибель лидера ХАМАС «началом конца войны» в секторе Газа.