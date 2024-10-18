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Политика ,  
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В МИДе объяснили появление поста о военных КНДР во Владивостоке

Дипломаты объяснили ошибкой появление поста о военных КНДР во Владивостоке
Фото: Ирина Овчинникова / Shutterstock
Фото: Ирина Овчинникова / Shutterstock

Пост в телеграм-канале представительства МИДа во Владивостоке об отправке военных КНДР был опубликован по ошибке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представительство.

«Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — прокомментировали ситуацию дипломаты.

В пятницу, 18 октября, в телеграм-канале представительства МИДа во Владивостоке появился текст новости о якобы отправке военных Северной Кореи во Владивосток. В дополнении к новости стоял комментарий: «Страшно?» Позднее сообщение удалили.

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В начале октября южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён предположил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Позднее, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был также затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». 

В Кремле подобные заявления об участии КНДР в спецоперации на Украине назвали «уткой» и «чушью». «Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — говорили в МИДе.

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