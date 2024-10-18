Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский и его офис ведут политику, напоминающую действия гитлеровской рейхсканцелярии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, путь, который выбрали власти Киева, приведет их к трагическому финалу.

«Все по классике — фашистский режим в XX веке тоже со временем терял сателлитов, в то время как Объединенные Нации союзников приобретали. Но офис президента на Банковой решил окончить свой путь по заветам рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе. Qui seminat mala, metet mala (сеющий зло, зло пожнет, лат. — РБК)», — написал Медведев.

Медведев не раз сравнивал Зеленского с диктатором нацистской Германии. В мае 2023 года он предположил, что президент Украины может совершить самоубийство, «как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».

1 мая 2024 года Медведев опубликовал в соцсетях поздравление с Днем труда и разместил под ним плакат времен СССР, на котором на месте Адольфа Гитлера изображен Зеленский.

Ранее Медведев заявил, что слова Трампа о прямой ответственности Киева за военный конфликт между Россией и Украиной «чрезвычайно важны на будущее».

Он подчеркнул, что Трамп «стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал» это. По мнению Медведева, это признание «ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет».