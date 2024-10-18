Медведев сравнил действия Зеленского с путем гитлеровской рейхсканцелярии
Президент Украины Владимир Зеленский и его офис ведут политику, напоминающую действия гитлеровской рейхсканцелярии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, путь, который выбрали власти Киева, приведет их к трагическому финалу.
«Все по классике — фашистский режим в XX веке тоже со временем терял сателлитов, в то время как Объединенные Нации союзников приобретали. Но офис президента на Банковой решил окончить свой путь по заветам рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе. Qui seminat mala, metet mala (сеющий зло, зло пожнет, лат. — РБК)», — написал Медведев.
Медведев не раз сравнивал Зеленского с диктатором нацистской Германии. В мае 2023 года он предположил, что президент Украины может совершить самоубийство, «как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».
1 мая 2024 года Медведев опубликовал в соцсетях поздравление с Днем труда и разместил под ним плакат времен СССР, на котором на месте Адольфа Гитлера изображен Зеленский.
Ранее Медведев заявил, что слова Трампа о прямой ответственности Киева за военный конфликт между Россией и Украиной «чрезвычайно важны на будущее».
Он подчеркнул, что Трамп «стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал» это. По мнению Медведева, это признание «ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет».
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