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Военная операция на Украине ,  
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Президент Никарагуа назвал Зеленского и Нетаньяху «сыновьями Гитлера»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Даниэль Ортега
Даниэль Ортега (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского «сыновьями Гитлера», передает Quotidiano dei Contribuenti.

«Невероятно, что во главе израильского правительства стоит премьер-министр, который является сыном дьявола», — также сказал Ортега.

По его словам, Нетаньяху проводит на Ближнем Востоке «политику террора». Позднее в своей речи глава Никарагуа упомянул и Зеленского, представив его как «еще одного нациста, еще одного сына Гитлера, желающего вовлечь НАТО в войну с Россией».

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Ранее, 12 октября, Ортега поручил правительству разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом попросила Национальная ассамблея Никарагуа. В декларации ассамблеи говорится, что правительство Израиля «ставит под угрозу мир и безопасность во всем мире» при поддержке североамериканских и европейских стран.

Ортега у власти с 1979 года, вначале как председатель военной хунты, затем как президент страны. В первый раз он занимал эту должность до 1990 года. Он снова стал президентом в 2007 году.

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Никарагуа Адольф Гитлер Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху Даниэль Ортега
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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