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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отходе военных ВСУ у Любимовки Курской области

Минобороны: военные ВСУ оставили позиции у Любимовки в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об отходе военных ВСУ у Любимовки Курской области
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Военнослужащие ВСУ оставили позиции около населенного пункта Любимовка в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Они ушли, «осознав возможность окружения военнослужащими группировки войск «Север», заявили в ведомстве. После этого военные ВСУ «бежали к границе с Украиной».

Также ведомство показало кадры, на которых видны военные. Видео сняты в полях, на автомобильной дороге. На них с дронов сбрасывают снаряды, видны разрывы.

Минобороны рассказало о наступлении группировки «Север» в Курской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В середине сентября подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки контратак ВСУ в направлении деревни Камышевка и села Любимовка в Курской области, сообщало Минобороны. По данным ведомства, во время атак ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, также были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда на территорию России вторглись украинские военные. К 12 августа под контролем ВСУ оказалось 28 населенных пунктов, говорил губернатор Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 сел.

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