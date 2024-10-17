Минобороны рассказало о наступлении группировки «Север» в Курской области

Минобороны сообщило о боях в районе Любимовки, Малой Локни, Зеленого Шляха

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки «Север» продолжили наступление в Курской области. За последние сутки ее бойцы нанесли удары по позициям десяти украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.

Также были отражены шесть контратак в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.

В военном ведомстве отметили, что потери ВСУ на этих участках составили до 40 человек.

Также в Курской области армейской авиацией и огнем артиллерии нанесены удары по позициям 11 бригад в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

В Сумской области оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Журавка, Макеевка, Павловка, Ревякино и Студенок.

Потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 250 человек. Уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты (одна БМП CV-90), восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, установка РСЗО, четыре миномета.

14 октября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские подразделения освободили примерно половину той территории, что была захвачена ВСУ в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 октября признал, что российские войска теснят украинские силы в Курской области с занимаемых ими позиций. «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — написал он в телеграм-канале.