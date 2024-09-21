Группировка «Север» сорвала контратаки ВСУ в Курской области

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Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки контратак ВСУ в направлении деревни Камышевка и села Любимовка в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля», — отчиталось военное ведомство в сводке о военных действиях в регионе.

Кроме того, подразделения группировки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районе Любимовки, а также населенных пунктов Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, в тот день на территорию региона прорвались украинские военные. Минобороны России регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении. Так, 7 сентября ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки украинских штурмовиков в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка.