Сжегшему паспорт певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест

Эдуард Шарлот (Фото: ТАСС)

Самарский областной суд продлил срок ареста певцу Эдуарду Шарлоту до 24 марта 2025 года, сразу на шесть месяцев. Издание «Самара онлайн» вело трансляцию из зала суда.

Его обвиняют сразу по четырем статьям УК — реабилитация нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности, и возбуждение ненависти либо вражды.

Выступая в суде, Шарлот заявил, что признает «частично вину» по первым трем статьям. При этом он оговорился, что только в той части, что «я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации». По обвинению в возбуждении ненависти или вражды он сказал, что «ни за что» не признает свою вину.

Уголовное дело на певца возбудили из-за видеороликов, которые он опубликовал у себя в социальных сетях. Следствие считает, что в некоторых из них Шарлот оскверняет символы воинской славы России и выражает неуважение к памятным датам, связанным с защитой Отечества. Кроме этого на другом видеоролике певец прибил свой военный билет гвоздем к кресту.

Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и повреждении документов. В декабре 2023 года артиста отправили в СИЗО, срок ареста неоднократно продлевали.

В июле Росфинмониторинг внес певца и блогера Эдуарда Шарлота в перечень террористов и экстремистов.