 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сжегшему паспорт певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест

Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: ТАСС)

Самарский областной суд продлил срок ареста певцу Эдуарду Шарлоту до 24 марта 2025 года, сразу на шесть месяцев. Издание «Самара онлайн» вело трансляцию из зала суда.

Его обвиняют сразу по четырем статьям УК — реабилитация нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности, и возбуждение ненависти либо вражды.

Выступая в суде, Шарлот заявил, что признает «частично вину» по первым трем статьям. При этом он оговорился, что только в той части, что «я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации». По обвинению в возбуждении ненависти или вражды он сказал, что «ни за что» не признает свою вину.

Шарлот заявил, что «ни за что» не признает вину в возбуждении ненависти
Общество
Эдуард Шарлот

Уголовное дело на певца возбудили из-за видеороликов, которые он опубликовал у себя в социальных сетях. Следствие считает, что в некоторых из них Шарлот оскверняет символы воинской славы России и выражает неуважение к памятным датам, связанным с защитой Отечества. Кроме этого на другом видеоролике певец прибил свой военный билет гвоздем к кресту.

Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и повреждении документов. В декабре 2023 года артиста отправили в СИЗО, срок ареста неоднократно продлевали.

В июле Росфинмониторинг внес певца и блогера Эдуарда Шарлота в перечень террористов и экстремистов.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.

В Ливане назвали нового главу ХАМАС

Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Эдуард Шарлот суд продление ареста
Материалы по теме
Шарлот заявил, что «ни за что» не признает вину в возбуждении ненависти
Общество
Певца Шарлота внесли в список террористов и экстремистов
Общество
Певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Силуанов предложил перестать считать Россию развивающимся государствомЭкономика, 16:02
Умеров об идее отдать территории: «Я бы сделал очень плохие вещи»Политика, 15:58
ЧМ по футболу среди медийных команд запланировали на 2025 год в ОАЭСпорт, 15:53
В Думе подтвердили обмен телами погибших с УкраинойПолитика, 15:48
Минобороны сообщило об отходе военных ВСУ у Любимовки Курской областиПолитика, 15:46
В Финляндии допустили переправку оружия с Украины местным преступникамПолитика, 15:40
В федерации фигурного катания заявили о диалоге с ISU по допуску россиянСпорт, 15:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Кадры ракетной стрельбы фрегата «Адмирал флота Касатонов»Политика, 15:36
Россия и Украина провели обмен телами погибших военныхПолитика, 15:30
Лавров на сообщения о сроках создания ядерного оружия Украиной: «безумцы»Политика, 15:29
Лавров заявил, что Украина теряет после каждого предложения РоссииПолитика, 15:23
Власти Москвы рассказали о признаках неисправности счетчиков водыНедвижимость, 15:22
Chery представил прототип своего первого летающего автомобиляАвто, 15:21
Россия инвестирует в хостинг на базе майнинг-центров BitRiver в БРИКСКрипто, 15:16