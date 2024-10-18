Оставленной в аэропорту Антальи новорожденной оформили гражданство России
Новорожденная девочка, которую мать сразу после родов оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции, оформили гражданство России. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство России, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — говорится в сообщении.
Также российские дипломаты направили ноту турецким властям о намерении передать девочку в Россию.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Марии Львовой-Беловой.
13 октября россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного обнаружила уборщица. Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее успели задержать до вылета.
В Генконсульстве России в Анталье сообщили, что после инцидента женщину и новорожденного отправили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Сама россиянка заявила, что не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса.
Турецкие правоохранители завели уголовное дело. Позже женщину, оставившую ребенка, задержали и отправили в изолятор.
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