Оставленной в аэропорту Антальи новорожденной оформили гражданство России

Мария Львова-Белова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Новорожденная девочка, которую мать сразу после родов оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции, оформили гражданство России. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство России, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — говорится в сообщении.

Также российские дипломаты направили ноту турецким властям о намерении передать девочку в Россию.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Марии Львовой-Беловой.

13 октября россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного обнаружила уборщица. Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее успели задержать до вылета.

В Генконсульстве России в Анталье сообщили, что после инцидента женщину и новорожденного отправили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Сама россиянка заявила, что не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса.

Турецкие правоохранители завели уголовное дело. Позже женщину, оставившую ребенка, задержали и отправили в изолятор.