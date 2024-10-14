В Анталье задержали россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта
В аэропорту Антальи задержали гражданку России, которая оставила новорожденного ребенка в туалете для людей с инвалидностью, сообщает турецкое издание Hürriyet.
Генконсульство России в Анталье подтвердило РБК, что двух россиян задержали после инцидента, дипломаты находятся на связи с матерью новорожденного. Мама и ребенок находятся в больнице.
По данным Hürriyet, инцидент произошел вечером 13 октября. Гражданка России перед вылетом в Москву зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями вместе с подругой. Они оставили младенца в уборной и пошли на паспортный контроль. Новорожденного через 12 минут обнаружила уборщица. Двух граждан России успели задержать до вылета, отмечает издание.
РБК направил запрос в полицию Турции.
В августе 2023 года в Ленинградской области жители садоводства «Металлург» нашли пакет, в котором лежал младенец. Новорожденного доставили в больницу. «Пятый канал» и РЕН ТВ сообщили, что ребенка поместили в пакет и оставили на улице вскоре после рождения.
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