Дипломаты сообщили о состоянии оставленного в аэропорту Антальи младенца
Здоровью ребенка, которого россиянка родила и оставила в аэропорту турецкой Антальи, ничего не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе Генконсульства России в Анталье.
По словам дипломатов, девушка и новорожденный находятся в больнице, их посетил сотрудник консульства. «Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает», — добавили там. Консульство оформляет ребенку необходимые документы и держит ситуацию «на приоритетном контроле».
Инцидент произошел 13 октября. В консульстве уточнили, что гражданка России 2006 года рождения «на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений».
Турецкое издание Hürriyet сообщило, что россиянка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями вместе с подругой, оставила там младенца и пошла на паспортный контроль. Их успели задержать до того, как они вылетели в Москву. Генконсульство уточнило, что правоохранители завели уголовное дело.
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве
ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов