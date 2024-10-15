Дипломаты сообщили о состоянии оставленного в аэропорту Антальи младенца

Аэропорт Антальи (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Здоровью ребенка, которого россиянка родила и оставила в аэропорту турецкой Антальи, ничего не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе Генконсульства России в Анталье.

По словам дипломатов, девушка и новорожденный находятся в больнице, их посетил сотрудник консульства. «Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает», — добавили там. Консульство оформляет ребенку необходимые документы и держит ситуацию «на приоритетном контроле».

Инцидент произошел 13 октября. В консульстве уточнили, что гражданка России 2006 года рождения «на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений».

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что россиянка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями вместе с подругой, оставила там младенца и пошла на паспортный контроль. Их успели задержать до того, как они вылетели в Москву. Генконсульство уточнило, что правоохранители завели уголовное дело.