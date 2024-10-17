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Ребенка, оставленного россиянкой в аэропорту в Турции, вернут в Россию

Shot: оставленного россиянкой в аэропорту в Турции ребенка вернут в Россию
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Новорожденную девочку, которую мать оставила в туалете аэропорта в Турции, планируют возвращать в Россию, поскольку у нее российское гражданство. Об этом заявила в разговоре с Shot вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что в России не исключают и экстрадицию 18-летней матери ребенка, которая сейчас находится в турецком изоляторе. По данным Shot, ей могут предъявить обвинения по статье об оставлении в опасности.

Телеканал T24 называет другой возраст матери оставленного ребенка — 28 лет.

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15 октября телеканал сообщил, что россиянка Екатерина Бурназкина родила в туалете в аэропорту Антальи и бросила ребенка в унитазе, а затем вместе со своей матерью попыталась сбежать в Москву. Однако ребенка нашли, женщин не пустили на рейс.

На допросе Бурназкина заявила, что не знала о беременности. Сейчас ребенок жив и находится в турецкой больнице.

По сообщению Shot, девушка живет в подмосковной Электростали, учится в колледже. Предполагаемый отец ребенка — студент из Ногинска, который «до конца не уверен, что это его дочь».

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Теги
Турция Анталья жестокое обращение с детьми Госдума студентка
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