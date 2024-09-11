Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУ
Новые бригады ВСУ, сформированные после начала наступления российской армии на востоке Украины, столкнулись с отчаянной нехваткой современного оружия, в частности боевых машин. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на портал Militaryland, который собирает данные о подразделениях ВСУ и их действиях.
Журнал напоминает, что 11 новых бригад (каждая по 2 тыс. человек), которые в настоящий момент формируются на Украине, планируют разместить на восточном фланге. Однако на практике бригадам не хватает вооружений, что может стать серьезной проблемой на фоне усталости старых бригад, в некоторых случаях воюющих уже 18 месяцев подряд.
Портал изучил фотографии с недавних учений одной из новых бригад — 154-й механизированной. По данным Militaryland, бригада в основном оснащена старым советским оружием — гусеничными БМП-1, колесными БРДМ-2, а также французскими бронетранспортерами VAB 1970-х годов и американскими боевыми машинами М-1117 1990-х. Эксперты отмечают, что ни одна из этих машин не имеет брони толще 33 мм, что недостаточно даже для отражения пулеметных выстрелов.
Эксперты не исключают, что в распоряжении бригады могут оказаться и 60-летние Т-62, замеченные на фотографиях с учений. Вместе с этим, по их данным, такие танки чаще всего находятся в распоряжении инструкторов.
Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений накануне также сообщал, что ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц. По словам собеседников газеты, у ВСУ «катастрофический запас запчастей».
Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
В Перми произошло обрушение в жилом доме
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России
Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов