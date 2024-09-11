 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУ

Forbes узнал о нехватке бронетехники для оснащения новых бригад ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Новые бригады, которые сегодня формируются в ВСУ, столкнулись с «отчаянной» нехваткой бронетехники и оснащаются в основном советскими БМП и БРДМ, выяснил Forbes. Россия осуждает поставки оружия и техники Украине
Фото: Министерство обороны России / Reuters
Фото: Министерство обороны России / Reuters

Новые бригады ВСУ, сформированные после начала наступления российской армии на востоке Украины, столкнулись с отчаянной нехваткой современного оружия, в частности боевых машин. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на портал Militaryland, который собирает данные о подразделениях ВСУ и их действиях.

Журнал напоминает, что 11 новых бригад (каждая по 2 тыс. человек), которые в настоящий момент формируются на Украине, планируют разместить на восточном фланге. Однако на практике бригадам не хватает вооружений, что может стать серьезной проблемой на фоне усталости старых бригад, в некоторых случаях воюющих уже 18 месяцев подряд.

Портал изучил фотографии с недавних учений одной из новых бригад — 154-й механизированной. По данным Militaryland, бригада в основном оснащена старым советским оружием — гусеничными БМП-1, колесными БРДМ-2, а также французскими бронетранспортерами VAB 1970-х годов и американскими боевыми машинами М-1117 1990-х. Эксперты отмечают, что ни одна из этих машин не имеет брони толще 33 мм, что недостаточно даже для отражения пулеметных выстрелов.

Эксперты не исключают, что в распоряжении бригады могут оказаться и 60-летние Т-62, замеченные на фотографиях с учений. Вместе с этим, по их данным, такие танки чаще всего находятся в распоряжении инструкторов.

Шольц предложил провести новую конференцию по Украине с участием России
Политика
Олаф Шольц

Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений накануне также сообщал, что ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц. По словам собеседников газеты, у ВСУ «катастрофический запас запчастей».

Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ бронетехника поставки оружия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Морпехи взяли в плен солдат ВСУ при контрнаступлении в Курской области
Политика
Алаудинов сообщил об отводе иностранных наемников ВСУ из Курской области
Политика
Белый дом назвал недопустимыми удары ВСУ вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Рябков счел эскалацией намерение США позволить Киеву бить вглубь РоссииПолитика, 14:22
Прокурор Парижа сообщила о поведении освобожденного из-под стражи ДуроваОбщество, 14:20
Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и АбхазииПолитика, 14:17
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это теперь сделатьНедвижимость, 14:14
Газлайтинг и само-газлайтинг: как распознать и остановить разрушениеPro, 14:14
Губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках в Мурманской областиПолитика, 14:12
Соболев поблагодарил «Зенит» за теплый прием после перехода из «Спартака»Спорт, 14:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МВД накрыло сеть узлов связи для подмены номеров телефонных мошенниковОбщество, 14:08
«Черные» юристы атакуют ваш бизнес: что поможет защититьсяPro, 13:55
Группа «Аэрофлот» объявила операционные результаты за август 2024 годаПресс-релиз, 13:50
Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУПолитика, 13:48
Банк России и Минфин обсудят применение стейблкоинов в ВЭД. Каковы рискиКрипто, 13:44
В Минкультуры подтвердили запрет на прокат фильма «Рыжий»Общество, 13:40
Эксперты назвали компетенции, определяющие успех предпринимателяОтрасли, 13:37